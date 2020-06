Ontdek Menen, Lauwe en Rekkem met de Runnin’ City app Alexander Haezebrouck

30 juni 2020

14u39 0 Menen Vanaf 1 juli kan je Menen op een volledig nieuwe manier (her)ontdekken via de loopapplicatie Runnin City op de smartphone. “Via twee routes in Menen, Lauwe en Rekkem kan je de stad en de deelgemeenten ontdekken”, vertelt schepen van Cultuur Virginie Breye (N-VA).

Het bestaat al in wereldsteden als Sydney, Toronto, Moskou, New York en Los Angeles. Dichter bij huis ook in Brugge en vanaf 1 juli dus ook in Menen. De dienst toerisme stippelde twee routes uit voor de Runnin’ City app. Eén route van 8 kilometer door Menen en één route door Rekkem en Lauwe van 12 kilometer. “Het is de bedoeling dat je met oortjes loopt”, vertelt schepen van Cultuur Virginie Breye (N-VA). “Tijdens het lopen krijg je informatie over de gebouwen die je passeert en hoor je anekdotes over de stad. Je kan kiezen tussen Nederlands, Frans en Engels. Het is erg toegankelijk. Je hoeft enkel de applicatie te downloaden en is volledig gratis.”

“Het is een leuke manier voor toeristen om de stad te ontdekken. Maar ook voor de Menenaars is dit een hele leuke manier om Menen, Lauwe en Rekkem te herontdekken nu we toch met z’n allen wellicht zoveel mogelijk zullen thuisblijven tijdens de zomervakantie. Met de Runnin’ City app is ons zomerprogramma Boulevard Solar meteen gelanceerd.”

Etappes

In Menen loop je bijvoorbeeld voorbij het Kasteel van Halewijn, Vander Merschplein, De Barakken en ’t Badhuis. In Rekkem en Lauwe loop je door meer landelijke wegen en passeer je het centrum van Rekkem, het Stationskwartier Lauwe en Sociaal oord of De Swaene Couter. Ereburger en triatleet Frederik Van Lierde kende de app niet maar is blij verrast. “Voor mij persoonlijk zijn de tochtjes wat te kort, maar ik kan me inbeelden dat het voor veel mensen wel een leuke manier is om tegelijk aan sport en aan cultuur te doen”, vertelt Frederik. “Als de tochtjes iets te zwaar zijn, kan je ze ook wandelen, fietsen of in verschillende etappes doen.” De app werd ondertussen al door 120.000 mensen gedownload.