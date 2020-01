Onbekende gooit raam naast voordeur in AHK

19 januari 2020

18u21 0

Een onbekende heeft in de nacht van zaterdag op zondag een raam ingegooid van een woning langs de Wahisstraat in Menen. De onbekende gooide het raam in naast de voordeur omstreeks 2 uur ‘s nachts. De bewoners die lagen te slapen, schrikten wakker van het lawaai. De dader liep meteen na de feiten weg. De politie onderzoekt de zaak.