Omgevingswerken schoolomgeving Fabiolaan starten maandag



Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

13u31 0 Menen Volgende week maandag 17 augustus starten de omgevingswerken in de schoolomgeving van de Fabiolalaan in Menen. De werken duren normaal tot en met 31 augustus en moeten voor een betere en veiligere verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen zorgen.

Door de werken zijn er tijdelijk wegomleggingen omdat de Fabiolalaan van aan de Waalvest tot aan de Sint-Jansmolenstraat. Je kan omrijden via de Kortrijkstraat, Rijselstraat en tenslotte Waalvest of via de Waalvest, Arsenaalstraat, Kanonstraat en uiteindelijk Fabiolalaan. Plaatselijk verkeer mag wel tot aan de werfzone rijden. De omgevingserken kaderen in het project van subsidiëring van de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. Normaal duren de werken tot en met 31 augustus, maar die datum staat nog onder voorbehoud.

