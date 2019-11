Omgeving grensovergang in Rekkem wordt grondig heringericht AHK

22 november 2019

15u15 0 Menen De grensovergang in Rekkem aan de E17 wordt eindelijk aangepakt. De ruimte zal volledig heringericht worden met faciliteiten voor vrachtwagens en een sanitair blok voor chauffeurs. De werken zullen normaalgezien klaar zijn tegen eind 2021.

Het was Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig burgemeester van Menen Gilbert Bossuyt, die sinds 2006 aandrong op een duurzame oplossing voor de site. Na de lancering van een masterplan door toenmalig minister van Openbare Werken Hilde Crevits in 2014, waarbij de oude kantoren gesloopt werden, bleef het stil. Tot nu dus. De nieuwe Vlaamse Minister van Openbare werken Lydia Peeters bevestigde dat de site volledig heringericht zal worden tegen eind 2021. Ook zal bij het uitschrijven van een nieuwe concessie voor de uitbating van de terreinen in Marke gekeken worden of het beheer van Rekkem hier kan aan worden toegevoegd. Ook huidig burgemeester van Menen Eddy Lust is tevreden dat er eindelijk een oplossing komt. “Nu wordt de poort van Vlaanderen en België eindelijk aangepakt.”