Nu ook officieel: Menen verplicht mondmasker in alle openbare gebouwen



Alexander Haezebrouck

15 juli 2020

18u50 0 Menen Het is vanaf nu verplicht om een mondmasker te dragen in alle openbare gebouwen in Menen, Rekkem en Lauwe. Dat werd woensdag beslist met het College van Burgemeester en Schepenen. “Bezoekers die weigeren een mondmasker te dragen zijn niet welkom in onze gebouwen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Het hing al enkele dagen in de lucht en enkele steden en gemeenten pasten de verplichting van het mondmasker in openbare gebouwen toe. Ook burgemeester Eddy Lust was het idee meteen genegen en raadde het dragen van mondmaskers in openbare gebouwen aan. De discussie kwam woensdag ter sprake tijdens het schepencollege van de stad Menen. Daar werd beslist om het mondmasker te verplichten in alle openbare gebouwen. “Hiermee trekken we de coronarichtlijnen voor winkels door in onze openbare gebouwen”, zegt burgemeester Eddy Lust. “We zijn gestart met een affichecampagne in alle openbare gebouwen. Ook alle medewerkers zijn ondertussen op de hoogte van de nieuwe richtlijn. Wie weigert om een mondmasker te dragen, is niet welkom in de openbare gebouwen. We zullen hen vriendelijk maar kordaat aanmanen een masker op te zetten. We rekenen op de medewerking van iedereen. We moeten voorzichtig en waakzaam blijven, want het kan snel de verkeerde kan uit gaan met het aantal coronabesmettingen”. Uit de lijst van Sciensano blijkt dat de afgelopen week zes Menenaars positief hebben getest op het coronavirus. De verplichting geldt enkel voor bezoekers ouder dan 12 jaar.