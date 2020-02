Nog eens 9 maanden cel voor hardleerse dievegge (55) VHS

12 februari 2020

11u55 1 Menen Anzehela A., een vrouw van Armeense origine uit Frankrijk, is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot nog maar eens negen maanden cel voor diefstallen. Daarmee komt de vrouw, die in het verleden al twaalf keer in ons land werd veroordeeld, er vrij goedkoop van af. Het openbaar ministerie had een veel zwaardere straf geëist.

Op 12 november van vorig jaar slaagde Anzehela A. erin om in een winkel in de Barakken in Menen liefst twee truien en een jas van een duur merk in haar handtas weg te moffelen. Bij het verlaten van de winkel werd ze echter betrapt door een politieman in burger. Toen de vrouw werd gefouilleerd, bleek ze zo veel cash op zak te hebben dat ze de gestolen kledij eigenlijk net zo goed had kunnen betalen. Uit onderzoek bleek dat de vrouw in ons land alleen al liefst twaalf keer werd veroordeeld voor winkeldiefstallen. In 2013 kreeg ze daarvoor 40 maanden cel, in december 2018 veroordeelde de rechter haar tot 10 maanden effectief.

Niks geleerd

De rechter was in zijn vonnis scherp voor de 55-jarige vrouw. Hij hekelde haar immorele ingesteldheid en haar gebrek aan respect voor de eigendommen van een andere. “Ondanks het feit dat u al zo veel keren werd veroordeeld voor diefstallen, trekt u geen lessen uit uw verleden. U ziet kennelijk ook geen reden om uw gedrag aan te passen.” Anzehela A. kreeg daarom nog eens negen maanden cel, de helft van wat het openbaar ministerie had geëist. De vrouw moet ook een boete van 3.200 euro betalen.