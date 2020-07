Nieuwe uitbaters gezocht voor cafetaria van CC De Steiger Maxime Petit

17 juli 2020

18u08 0 Menen Omdat de vorige uitbaatster Saskia Dejonghe koos voor een nieuw avontuur in Au Damier op de Markt, gaat CC De Steiger op zoek naar nieuwe uitbaters voor de cafetaria. Het gaat echter om een tijdelijke uitbating van september dit jaar tot mei 2021.

De cafetaria maakt deel uit van het bruisend cultuurcentrum van de stad. Jaarlijks worden er veel cursussen, podiumvoorstellingen en concerten georganiseerd. Ook wanneer de volleyploeg uit de hoogste afdeling er speelt, loopt de drankgelegenheid helemaal vol. Door de coronacrisis is het nog afwachten in welke mate het normale leven heropstart in De Steiger. Dat zal de zoektocht naar tijdelijk nieuwe uitbaters er niet makkelijker op maken. Vanaf mei 2021 worden de cafetaria en de patio helemaal verbouwd. Vandaar het tijdelijk karakter van het contract.

De cafetaria is uitgerust met een ruime toog, voorraadkelder, koelkasten en meubilair. Het interieur kan in overleg aangepast worden naar de voorkeuren van de uitbater. Drank wordt afgenomen bij een handelaar die in overleg met het cultuurcentrum gekozen wordt, dit zonder bijkomend percentage na afname/verkoop.

De Steiger gaat op zoek naar enthousiaste mensen die bij voorkeur ervaring in de horeca kunnen voorleggen en die voeling hebben met de cultuursector. Een bewijs van goed gedrag en zeden is een must.

Kandidaten kunnen mailen naar nancy.deconinck@menen.be of een brief sturen naar CC De Steiger vzw, Waalvest 1, 8930 Menen. Kandidaturen moeten ten laatste tegen 17 augustus om 10u binnen zijn.