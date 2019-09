Nieuwe sportkooi op Vredesplein geopend Alexander Haezebrouck

12 september 2019

12u01 0 Menen Op het Vredesplein in Menen is een nieuwe sportkooi geopend. “De vorige speel- en sportinfrastructuur was fel verouderd en dus kwam deze nieuwe sportkooi als geroepen”, zegt schepen van Sport Herman Ponnet (sp.a).

De nieuwe sportkooi heeft een minivoetbalveldje, en basketringen. “Maar het kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld hockey te spelen”, zegt schepen van Sport Herman Ponnet. “Zo’n sportkooi op een plein heeft twee voordelen. Kinderen kunnen naar hartenlust veilig ravotten en de rest van het park blijft rustig en toegankelijk voor andere mensen.” De stadsbestuur wil in de nabije toekomst nog meer initiatieven nemen om Menenaars meer te doen bewegen. “We denken daarbij ook aan projecten voor ouderen”, zegt burgemeester Eddy Lust. “We willen inzetten op meer beleving en beweging op de pleinen in onze stad. Dat versterkt het sociaal weefsel, mensen komen daarvoor naar buiten.” De sportkooi is een investering van zo’n 27.000 euro.