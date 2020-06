Nieuwe parking woonzorgcentrum Ceres afgewerkt Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

10u40 0 Menen De parking van het nieuwe woonzorgcentrum Ceres op de plaats waar vroeger rusthuis Sint-Gerardus lag, is afgewerkt. Vorig jaar konden de bewoners al verhuizen naar de nieuwbouw. Nu is ook de omgeving afgewerkt.

“Het oude gebouw van Sint-Gerardus is bewust weggehaald van de hoek van de straat om een gevoel van open ruimte te creëren”, zegt schepen van Zorg Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Op de parking werd beplanting aangebracht. Ook het kapsalon, de cafetaria, de polyvalente ruimte en burelen op het terrein zijn bijna volledig afgewerkt.” Begin juli moeten alle werken, die gestart zijn in 2016, volledig achter de rug zijn. Het volledige kostenplaatje is 18 miljoen euro.

Negatieve coronatesten

Woonzorgcentrum Ceres bleef tijdens de corona-epidemie gespaard. In mei werden nogmaals alle bewoners en personeelsleden getest. Opnieuw bleek niemand besmet te zijn met het virus. Op 25 mei werd ook in de Pelikaan in de Anneessensstraat hertest en ook daar bleek niemand besmet. In het WZC Andante in de Volkslaan in Menen raakten wel veel bewoners besmet, maar intussen is de situatie er onder controle. Daar zijn de voorbereidingen gestart om de cohorte-afdelingen af te bouwen.