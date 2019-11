Nieuwe kleinere, duurdere restafvalzak wordt groen Alexander Haezebrouck

20 november 2019

19u25 0 Menen De nieuwe restafvalzak van Mirom (Menen, Wervik, Wevelgem) die wordt ingevoerd vanaf 1 januari zal een groene kleur krijgen. Die afvalzak wordt zoals eerder al gemeld kleiner en duurder. “Mensen die meer gaan recycleren zullen daarvoor beloond worden”, zegt directeur Joris Vandecasteele van Mirom.

De nieuwe restafvalzak is nodig omdat de huidige zak te groot is geworden. Want er mogen nu heel wat plasticverpakkingen in de pmd-zak, waardoor z “Door de kleinere zakken moet er per inwoner 30 kilogram minder afval in de restafvalzak terechtkomen”, zegt directeur Joris Vandecasteelde van Mirom. “We willen de inwoners aanzetten om meer te recycleren. De mensen die meer gaan recycleren, zullen er ook voor beloond worden. Zij zullen minder restafvalzakken moeten kopen.”

Groene sticker

De nieuwe zakken zullen vanaf 1 januari gebruikt worden. De prijs van de grote restafvalzak stijgt dan van 1,3 naar 1,6 euro. Ook de pmd-zak wordt duurder: van 0,125 naar 0,15 euro. Oude restafvalzakken kunnen in de overgangsperiode nog gebruikt worden, maar dan moet je daar wel een groene Mirom-sticker op kleven. Ook de nieuwe pmd-zakken krijgen een ander uitzicht. De oude pmd-zakken kunnen wel nog verder gebruikt worden, ook zonder een sticker.