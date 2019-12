Nieuwe kantoren en sanitair blok op site LAR in 2020 Alexander Haezebrouck

17 december 2019

16u00 4 Menen Op het transportcentrum LAR in Rekkem komt in 2020 een nieuw businesscenter en een sanitair blok. Het nieuwe businesscenter komt in het douanegebouw. Daar zijn ondertussen al de renovatiewerken gestart op de eerste verdieping.

“Er worden vijf kantoren gecreëerd en een vergaderruimte”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Er zal ook een gezamenlijke kitchenette en sanitair zijn. De bedoeling is dat bedrijven en individuen deze kantoren voor een korte of langere periode kunnen huren. Zo kan een bedrijf dit voor enkele maanden huren, maar kan iemand ook een kantoor huren voor enkele uren als hij in de buurt een werkplek zoekt.” Het businesscenter moet klaar zijn in mei volgend jaar. Op het nieuwe sanitaire blok is het nog wachten tot na de zomer. “Het sanitair blok krijgt een prominente plaats in het midden van de parking”, vertelt Carine Eeckhout van bouwbeheerder Intercommunale Leiedal. “Het zal bestaan uit gescheiden zelfreinigende toiletten, urinoirs buiten en een douche. Vandaag is er zo goed als niets voorzien voor vrachtwagenchauffeurs. Deze investering was duidelijk meer dan nodig.” Beide investeringen komen er mede dankzij subsidies. Europa geeft 165.948,68 euro, Vlaanderen geeft 124.462,41 euro en de Provincie geeft 40.000 euro aan subsidies. De stad Menen, de Intercommunale Leiedal en de bestuursmaatschappij van het internationaal transportcentrum LAR dikken aan tot de volledige kostprijs van zo’n 650.000 euro.

Vernieuwing hele site

Het is ook de bedoeling dat de hele site LAR Noord wordt aangepakt de komende jaren. De stad Menen trekt daarvoor 9,4 miljoen euro uit. “Een groot deel van dat budget gaat naar ondergrondse werken zoals riolering op een site van 70 hectaren”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “Er zal ook een groenzone komen die de parking voor personenwagens en vrachtwagens zal scheiden. Ook rondom het sanitair blok zullen picknickbankjes en vuilnisbakken geplaatst worden. Het is ook de bedoeling dat op deze site enkel vrachtwagens terecht komen die effectief op de site LAR moeten zijn. We bekijken nog of we gaan voor een afsluiting van de site of niet en of we gaan werken met camerabewaking.” Wanneer deze werken zullen starten, is nog niet duidelijk. De stad rekent ook hiervoor op subsidies die nog aangevraagd moeten worden. “De bedoeling is om het concurrentievermogen van de kmo’s te versterken en een ondernemingsvriendelijker klimaat te creëren op de LAR.”