Nieuw stadsdeel met 474 langs N32 woningen stapje dichterbij Alexander Haezebrouck

08 oktober 2020

15u57 0 Menen Het RUP Hagewinde werd woensdagavond op de gemeenteraad in Menen aangenomen. Het RUP gaat over een plan waarbij langs de N32 een nieuw stadsdeel wordt gebouwd op een stuk grond van 32,6 hectare, goed voor zo’n 474 woningen. De goedkeuring in de gemeenteraad brengt het plan opnieuw een stapje dichterbij.

Het gaat om het stuk grond langs de N32 tussen de Groenestraat, Kortrijkstraat en Moorselestraat. Een stuk grond van maar liefst 32,6 hectare groot dat plaats kan bieden tot 474 woningen, waaronder appartementen en vrijstaande woningen. Het plan gaat uit van een heel stuk nieuwbouwwoningen die gescheiden worden door groenzones die de beekvallei volgen. Er is ruimte voor water, groen en trage verbindingen. “Schoolgaande kinderen zullen met de fiets veilig via trage wegen kunnen fietsen”, zegt schepen van Omgeving Mieke Syssauw (Open VLD). “Er is ook speciale aandacht voor de iconische ‘Geef Bloed’ muur op de hoek van de N32 en de Kortrijkstraat. Dat zou gesloopt worden maar plaats maken voor een iconisch gebouw dat een mooie toegangspoort voor onze stad zou worden.

Waterafvoer en fijn stof

Het RUP werd dan wel aangenomen, Groen stemde tegen. Raadslid Mingels hield een vurig en bij momenten emotioneel pleidooi. “Dit is een enorm stuk grond dat nu landbouwgebied is en erg veel water drinkt bij hevige regenval. Bij hevige regenval zijn alle waterputten snel gevuld. Het overige water loopt naar de Geluwebeek die het soms nu al moeilijk heeft. Een nieuw stadsdeel zorgt voor zoveel meer auto’s en fijn stof. Ik heb hier echt grote problemen mee. We zijn er om onze bevolking te beschermen en ik denk dat we hier een fundamenteel foute keuze maken.” Schepen Syssauw begrijpt de bezorgdheden. “Maar wat de waterafvoer betreft, dat is onderzocht door de provincie van wie we een positief advies hebben gekregen. Ik ga er dan ook vanuit dat dat in orde zal zijn. Er komt ook een geluidsberm en scherm om het geluid van het verkeer te dempen. Ook de milieuaspecten zijn onderzocht.”

Niet voor meteen

Het plan bestaat al enkele jaren en passeerde al enkele keren op de gemeenteraad. “Eerder was er al een startnota en een openingsnota”, zegt schepen Mieke Syssauw (Open VLD). “We moeten in totaal vijf fases doorgaan, momenteel zitten we met het RUP in fase vijf.” Toch zal het plan niet meteen uitgevoerd kunnen worden. “Er volgt nog een administratieve rompslomp”, zegt schepen Syssauw. “Zowel het RUP als de verkavelingsaanvraag worden nog onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dat moet dan ook nog eens passeren via de gemeenteraad. Die verkavelingsaanvraag wordt eerstdaags ingediend. De projectontwikkelaar is Belinvest.