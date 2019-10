Nieuw materiaal voor groendienst, die nu zonder onkruidverdelgers werkt Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019

19u57 1 Menen De groendienst van Menen heeft maar liefst 31 nieuwe machines gekregen van de stad. “We investeren in totaal voor 17.153,81 euro aan nieuw materiaal zodat onze medewerker de stad net kunnen houden”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a).

De groendienst krijgt nieuwe hoogsnoeiers, bosmaaiers, haagscharen en bladblazers. “Goed beheer van ons openbaar groen vereist dat onze medewerkers over degelijk materiaal beschikken om hun taak naar behoren te kunnen vervullen”, vertelt Patrick Roose (sp.a). “Netheid van onze stad is ook één van onze drie topprioriteiten van Team 8930. Deze nieuwe uitrusting van het materiaal is ook zeer welgekomen in de pesticidevrije strijd tegen het onkruid op de publieke ruimtes in de stad. Daarnaast krijgt het onderhoud van de groenzones ook een duwtje in de rug. Met Team 8930 geven we graag het goede voorbeeld. We hopen dan ook dat alle inwoners ons hierin zullen volgen en de stoep voor hun eigen deur netjes zullen houden. Dat staat trouwens ook in het politiereglement.” De stad Menen kocht de toestellen bij de Meense lerverancier Verdé. Zij zullen ook een opleiding voorzien voor de werknemers om te machines te leren gebruiken.