Nieuw filiaal Galloo geopend in Gavere Alexander Haezebrouk & Erik De Block

06 januari 2020

16u51 0 Menen Het recyclagebedrijf Galloo uit Menen heeft maandag een nieuw filiaal geopend in Gavere. Galloo neemt in Gavere de site over van de firma ‘Werner Thomas BVBA’ en is zo’n 17.000 vierkante meter groot.

Het recyclagebedrijf Galloo zal op de nieuwe site in Gavere elke maand zo’n 2.000 ton materiaal verwerken. De blikvanger op de werf is een perfect onderhouden Lindeman-schaar uit het jaar 2014 met een knipkracht van 1250 ton. Voor Galloo is het ondertussen al vestiging nummer 44. Deze overname in Gavere heeft extra troeven voor het Menens bedrijf. Zo is er de commercieel interessante ligging tussen Gent en Menen, waar Galloo nog niet aanwezig was. Galloo zet met deze overname haar strategie verder om duurzame groei te ambiëren door strategische overnames te realiseren. Door de overname verdwijnt het familiebedrijf Werner Thomas BVBA dat al meer dan 50 jaar naam en faam genoot in de regio rond Gavere.