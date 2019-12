Niet-drinker kapt één Bacardi-cola naar binnen: 1,84 promille en 45 dagen rijverbod VHS

10 december 2019

15u49 0 Menen Hij drinkt naar eigen zeggen nooit, maar vorig jaar liet hij zich door z’n collega’s tijdens het inzetten van het bouwverlof verleiden tot één Bacardi-cola. Resultaat: 1,84 promille alcohol in het bloed én een ongeval op de snelweg.

Juli 2018. D., die in Lauwe werkt, wil na de laatste werkdag voor het groot verlof eigenlijk gewoon onmiddellijk naar huis rijden. Maar op aandringen van zijn collega’s, die het verlof stevig willen inzetten, blijft hij toch nog even. Lang genoeg om één Bacardi-cola te drinken. Een half uur later zit hij in de wagen en rijdt hij huiswaarts. Op de A19 in Menen loopt het echter fout. D. rijdt een voorligger aan en botst ook tegen een verkeersbord. Als de politie hem een ademtest afneemt, is die positief: de man laat 1,84 promille alcohol in het bloed optekenen.

Straf spul

“Mijn cliënt is helemaal geen geoefende drinker, integendeel”, sprak de advocaat van D. “Hij dronk die dag voor het eerst een Bacardi-cola en vond het straf spul. Nadien was hij beter niet meer in de wagen gekropen. Geen half uur later was er het ongeval. Daarbij werd zijn voertuig total loss gereden.” De rechter wees er op dat de automobilist eerder al eens veroordeeld was voor intoxicatie, weliswaar 18 jaar geleden. Hij veroordeelde de man tot een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.360 euro maar legde hem geen alcoholslot op.