Net 10.000 euro geïnvesteerd in inbraakveilige deur, nu slaan inbrekers ramen KSA in voor buit van 20 euro Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

19 oktober 2019

18u51 0 Menen Opnieuw hebben inbrekers toegeslagen in het lokaal van KSA Menen langs de Oude Leielaan in Menen. De inbrekers sloegen brutaal een raam in met een dikke houten tak. “We hebben nog maar net 10.000 euro geïnvesteerd in deuren die inbraakveiliger zijn, en nu slaan ze het raam stuk”, vertelt volwassenbegeleider Henk Florin van de KSA.

“Het was één van de kookouders die zaterdagmorgen de inbraak vaststelde”, zucht volwassenbegeleider Henk Florin van de KSA in Menen. “We zijn van plan om het lokaal uit te breiden en een bijbouw te plaatsen. Die kookouder kwam langs om alles op te meten. Toen hij aankwam zag hij dat een raam volledig ingeslagen was met behulp van een grote dikke lange houten tak. De buit die ze mee hebben? De pot van de drank, dat is een schamele 20 euro. Het is echt belachelijk, zeker in vergelijking met de kosten die deze inbraak nu weer met zich gaat meebrengen.”

Henk staat al 27 jaar in de KSA en maakte ondertussen al meer dan 100 inbraken mee. “Het is jammergenoeg van alle tijden. Het blijft wel iedere keer een ferme klap en het is echt om moedeloos van te worden? Wat moeten we nog meer doen om inbraken te voorkomen? In de tijd dat ik bij de KSA ben hebben we onze deuren al vier keer vervangen om het lokaal inbraakveiliger te maken. Onlangs nog hebben we alle deuren nog ééns vervangen tegen inbraken, een investering van 10.000 euro. Maar als ze niet via de deuren binnen geraken, dan gooien ze blijkbaar wel een raam in. We zijn ook bezig om extra verlichting en camera’s te hangen in en rond het lokaal. Die zouden er over twee weken moeten hangen. Maar ja, het is te laat hé.”

Vrijdag was de nationale actie dag tegen woninginbraken, genaamd ‘1 Dag Niet’. Ook de politiezone Grensleie (Menen, Ledegem, Wevelgem) deed mee. De inbraak in het KSA-lokaal is gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag en dus is de actie in Menen alvast niet gelukt. De politiezone zette nochtans extra patrouilles in en deed extra controles. Zo werden de wijken rond Ter Beke, de Bruggestraat en de Buurtweg een tijdlang afgesloten en werd iedereen die passeerde gecontroleerd. Er werden ook politieagenten te paard ingezet die onder meer in de stationsbuurt en in de Barakken mee controleerden. “De politie controleert ook vaak ’s nachts aan het lokaal”, vertelt Henk. “Toen ze de vaststellingen kwamen doen, vertelden ze dat ze ’s nachts zelf nog zijn opgereden om te kijken of alles oké was. Ze merkten toen niets op, de inbrekers waren er waarschijnlijk nog niet.”