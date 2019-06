Nesten voor het eerst in 46 jaar niet op opening Breughelkermis, acteur Luc Dufourmont gooit zich op als waardige vervanger Joyce Mesdag

Rekkem staat vandaag zondag in het teken van de 47ste editie van de Breughelkermis. Voor het eerst in 46 jaar werd het volksfeest niet geopend door de Kuurnse karikaturist Nesten, die vorig najaar overleed. Hij kreeg dan ook een gepast eerbetoon aan de start van het evenement: een geëmotioneerde voorzitter Hubert Cottenie overhandigde een fotoboek aan Nestens zoon Gommaar Delneste, met tal van foto’s van Nesten op de voorbije edities van de Breughelkermis. In Luc Dufourmont had de organisatie een geschikte vervanger met ‘een grote mulle’ (dixit Dufourmont zelf, nvdr.) gevonden. Hij las de oorkonde voor en knabbelde met het eerste worstje de Breughelkermis voor geopend. “Dit jaar hebben we opnieuw wat extra ‘Breughel’ in de kermis gebracht”, zegt voorzitter Hubert Cottenie. “Een kermis heb je overal, dus moeten we de mensen ook een ‘Breughelreden’ geven om tot hier te komen. Dat hebben we andere jaren ook met onze oude ambachten, maar nu hadden we ook het vlooiencircus, de lopende heks, het middeleeuws theater, de troubadour, enz. De Breughelstoet hebben we nieuw leven in geblazen. Die was wat minder populair aan het worden, dus zijn we dit jaar echt kinderen gaan ronselen en warm beginnen maken om mee te doen. Er waren toch ook weer een 50-tal kinderen die hebben mee gestapt, en daar zijn we heel blij mee.”