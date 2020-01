Neos Lauwe zet winnaars in de kijker tijdens nieuwjaarsreceptie AHK

14 januari 2020

Neos Lauwe, het Netwerk van ondernemende senioren, hield onlangs hun nieuwjaarsfeest in Ter Biest in Lauwe. Daar werden enkele kampioenen van hun activiteiten in de bloemetjes gezet. Neos Lauwe heeft er een actief 2019 opzitten. Zo organiseerden ze voor het eerst een evenement om geld in te zamelen voor de Warmste Week. Ook 2020 belooft druk te worden voor de seniorenvereniging.