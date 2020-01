Neerslaande schoorsteenrook doet denken aan brand die er geen is VHS

De brandweer rukte woensdagmorgen rond negen uur uit naar de Ieperstraat. Daar had iemand gemeld dat er brand was bij z’n buren, in een rijwoning. Dat gebeurde in de onmiddellijke omgeving van de vroegere bouwstoffenhandel Sanitout, waar straks een vestiging van Brico komt. Blussers van de posten Kortrijk, Menen en Geluwe snelden ter plaatse, om vast te stellen dat er eigenlijk helemaal geen brand was. Bleek dat een bewoner flink aan het stoken was in zijn kachel en dat ging gepaard met nogal wat rook. Die sloeg door de wind neer op de straat, waardoor de buurman verkeerdelijk dacht dat er brand was. “Niet erg”, reageerde de brandweer. “De man heeft goed gehandeld en had de beste bedoelingen. Beter een keer teveel bellen dan een keer te weinig.”