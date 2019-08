Natuur en Bos kapt gezonde bomen langs de Leie: “Dunningsactiviteiten om te dichte begroeiing te voorkomen” AHK

21 augustus 2019

18u35 0 Menen Het Agentschap Natuur en Bos is bezig met het kappen van honderden gezonde jonge bomen langs de Leie tussen de brug van Lauwe en de BAT-bar. “Door de jaren heen zijn de bomen te dicht op elkaar beginnen te groeien, met de dunningswerken willen we alle plantensoorten opnieuw voldoende zonlicht geven”, klinkt het bij Natuur en Bos.

Het is misschien een vreemd zicht om langs de Leie honderden gezonde jonge bomen gekapt te zien liggen, maar er zit wel degelijk een strategie achter. “Twintig jaar geleden werden grote groepen van dezelfde boomsoort aangeplant langs de Leie. Die techniek zorgde ervoor dat de bomen al heel snel te dicht op elkaar gingen groeien. Ondergroei was niet meer mogelijk. Ook jonge bomen konden niet meer volledig groeien omdat ze te weinig plaats en zonlicht kregen. Door het dunnen van de begroeiing geven we opnieuw ruimte aan alle plantensoorten om zich volledig te kunnen ontwikkelen. In totaal wordt ongeveer 1.000 vierkante meter onder handen genomen, het einde van de werken is voorzien voor eind augustus.