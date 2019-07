Namiddagje shoppen eindigt met uitgebrande auto voor Frans gezin LSI

07 juli 2019

19u48

Bron: LSI 6 Menen Een namiddagje shoppen in België is zondagavond voor een Frans gezin uit Rijsel zonder auto geëindigd. Aan de grensovergang langs de E17 in Rekkem brandde hun Volkswagen Tiguan rond 18.30 uur volledig uit.

“Plotseling zagen we rook uit de motorkap opstijgen”, vertelt Nathalie Doise (49). “Mijn partner Olivier (39) slaagde er nog in de afrit te nemen en de wagen hier op de vrachtwagenparking aan de grens te plaatsen. Samen met onze dochter Lou (10) konden we nog wat spullen uit de auto halen. Meer niet, want in een mum van tijd stond de wagen in lichterlaaie. Een vrachtwagenchauffeur schoot ons nog te hulp met een brandblusapparaat, maar dat mocht niet meer baten.”

De auto van het Franse gezin brandde volledig uit. “We waren na een namiddagje shoppen naar meubelwinkels in België op de terugweg naar huis”, besluit Nathalie. “Gelukkig raakten we nog op tijd uit de wagen. En te denken dat we auto nog maar een jaar geleden gekocht hadden.”