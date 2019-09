Na meer dan 20 jaar opnieuw wijkfeest in Bloemenwijk: “Geen wielerwedstrijd dit keer,

wél foodtrucks en optredens” Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

03 september 2019

12u36 10 Menen Komende zondag vindt voor het eerst in meer dan 20 jaar opnieuw een wijkfeest plaats in de Bloemenwijk in Menen. Vroeger was een jaarlijks feest traditie in de wijk, maar daar bracht de ziekte van drijvende kracht Claude Vancoillie, die ondertussen overleed, verandering in. “Mijn vader zou trots geweest zijn, al pakken we het volledig anders aan”, zegt zoon en medeorganisator Sebastien Vancoillie.

“Het idee komt van andere buurtbewoners”, vertelt medeorganisator Sebastien Vancoillie. “Zij kwamen mij vragen of ik niet wou helpen bij de organisatie van het buurtfeest. Ik ben opgegroeid met de wijkfeesten en was meteen enthousiast.” Oud OCMW-voorzitter Claude Vancoillie leed aan een slepende ziekte en overleed negen jaar geleden op 55-jarige leeftijd. Duizenden mensen namen toen afscheid van de immer populaire Vancoillie. “De wijkfeesten van mijn vader waren telkens met een wielerwedstrijd, wij pakken het nu wel helemaal anders aan”, zegt Sebastien. “Maar de essentie blijft: mensen bij elkaar brengen en een leuke namiddag bezorgen. Mijn vader zou trots geweest zijn.”

Optredens en foodtrucks

Komende zondag dus geen wielerwedstrijd, maar wel foodtrucks en optredens. “We starten om 11.30 uur met een salsa-initiatie”, vertelt Sebastien. “Daarna volgen optredens met ook lokale artiesten. Er zal verder een groepje optreden waar een buurtbewoner bij speelt bijvoorbeeld. Verder zorgen we ook voor voldoende kinderspelen. Er zullen twee springkastelen zijn, grote kinderspelen zoals vier-op-een rij, een schminkstand en nog meer. We zorgen ook voor een veld om te kubben en afsluiten doen we met een dj.” Tijdens het wijkfeest Bloemenfeest zullen ook twee foodtrucks aanwezig zijn: eentje van foodbar Lord of the Wings op de Grote Markt in Menen en caravan Trieneke. Die laatste serveert onder andere ovenkoeken met warme beenhesp en soep.

Veel sponsors

“Het wijkfeest is in de eerste plaats bedoeld om de mensen die al van in de jaren 70 in de wijk wonen, te laten kennismaken met de nieuwe jonge gezinnen die de laatste jaren in de wijk zijn komen wonen”, zegt Sebastien. “Maar we zien het wijkfeest ook ruimer. Iedereen is welkom, ook mensen van buiten de bloemenwijk. We zijn ondertussen al maanden bezig met de voorbereidingen. We hebben zelf met paletten zetels en een toog gemaakt. Vanavond (dinsdagavond, red.) wordt de vloer geleverd zodat we woensdag kunnen beginnen met de tent op te zetten. We hebben gezorgd voor een mooie grote tent, die zal allicht van pas komen mocht het weer wat tegen zitten. Gelukkig hebben we erg veel steun ontvangen van sponsors. Daar ben ik wel van geschrokken. Heel wat zelfstandigen uit de wijk en zaakvoerders uit Menen wilden heel graag sponsoren. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu echt een mooi programma kunnen aanbieden.”