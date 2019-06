Na dodelijk schietincident: inspecteurs weer aan het werk Hans Verbeke

25 juni 2019

21u30 0 Menen De twee politie-inspecteurs die op 12 juni in Wevelgem betrokken waren bij een incident met een geesteszieke man, zijn weer aan de slag. Ze krijgen wel nog psychologische bijstand. In het korps is de alertheid voor potentieel gevaarlijke situaties nog toegenomen.

Een patrouille van de zone Grensleie trok die bewuste dag naar de Nachtegaalstraat in Wevelgem. Daar waren problemen gemeld met een psychisch labiele man die er inwoonde bij z’n moeder. Toen de 37-jarige man de inspecteurs in de deuropening zag staan, stormde hij van de trap naar beneden. Hij was agressief en had een schroevendraaier vast. De inspecteurs probeerden hem te neutraliseren met pepperspray maar dat lukte niet. Uit het niets viel de man plots één van hen aan. Hij haalde uit met de schroevendraaier en raakte een politieman in het gezicht en in de halsstreek. De andere inspecteur aarzelde niet. Om zijn collega te beschermen, trok hij z’n wapen en vuurde één schot af. De 37-jarige bewoner werd geraakt in de borststreek, hij overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.

Specifieke training op crisissituaties

Na het incident was er grote beroering in het korps. “Geen enkele politieman of -vrouw wil ooit in zo’n situatie terechtkomen”, zegt woordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. “Wat zich daar heeft afgespeeld, is betreurenswaardig. Niemand heeft dit gewild. Het is bijzonder pijnlijk voor alle partijen.” Het Comité P voert een onderzoek naar de omstandigheden van het incident. Uiteindelijk zal het parket beslissen wat er met het dossier moet gebeuren. De twee rechtstreeks betrokken inspecteurs zijn intussen weer aan de slag. “Ze proberen zo goed mogelijk te functioneren, al is dat verre van gemakkelijk”, zegt Vannieuwenhuyse. “Bovendien krijgen ze nog psychologische bijstand. Het incident heeft er ook voor gezorgd dat de alertheid in het korps voor potentieel gevaarlijke situaties nog is toegenomen. Er wordt nog specifieker getraind op crisissituaties, zodat onze mensen op een rationele en efficiënte manier kunnen tussenkomen, met het nodige respect voor alles en iedereen.”