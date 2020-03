Na afvalbrand en problemen met Franse hangjongeren in nachtwinkel: burgemeester is onverantwoordelijk gedrag beu Hans Verbeke

24 maart 2020

14u53 0 Menen Eddy Lust (Open Vld), de burgemeester van Menen, is het beu. Sommigen nemen het niet nauw met de regels die gelden in volle crisistijd en daardoor verliezen de hulpdiensten en politieagenten veel tijd. “Ik heb het helemaal gehad met mensen die geen verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag leggen en op die manier anderen in gevaar brengen”, zegt hij.

Met een vermanende vinger is Eddy Lust maandag een nachtwinkel op de Barakken in Menen binnengestapt. “Afgelopen weekend waren er aan die winkel al problemen met Franse jongeren die over de barricades op het Delorsplein waren geklauterd. Zonder zich ook maar aan één regel te storen, hielden ze zich op in en rond de winkel, de uitbater leek daar geen problemen in te zien. De politie moest toen al tussenkomen en maandag was het weer van dat. Ik wilde met eigen ogen zien wat er aan de hand was en besloot uiteindelijk zelf in te grijpen.”

Uitbater trekt zijn conclusies

Een onmiddellijk sluiting opleggen, behoorde niet tot de bevoegdheid van de burgervader. “Maar ik heb de uitbater op zijn plichten gewezen en duidelijk gezegd dat de aanhoudende overlast op termijn zware gevolgen zou hebben voor hem. Een half uurtje nadat ik daar vertrokken was, kreeg ik van de uitbater een mail waarin te lezen stond dat hij z’n zaak zou sluiten tot 5 april. Ik heb daarop, ook via mail, mijn appreciatie uitgedrukt voor zijn beslissing.”

Risico’s voor… afvalbrand

Eddy Lust is ook niet te spreken over het feit dat brandweerlui van verschillende posten zich maandagavond rond half acht naar de Schonekeerstraat in Lauwe repten, na een melding van een industriebrand. “Maar eigenlijk ging het gewoon om iemand die spullen was aan het verbranden”, zegt Lust. “In tijden waar onze recyclageparken tijdelijk gesloten zijn, is dit echt geen goed idee. Onze hulpdiensten hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan uit te rukken voor een opzettelijk aangestoken afvalbrand. Zoiets is trouwens strafbaar.”

De minderheid van mensen die denkt de regels te mogen breken, staat gelukkig in schril contrast met de vele mensen die zich wel gedragen zoals het hoort. Eddy Lust (Open Vld)

Regels breken

De Menense burgervader, die wil dat er hard wordt opgetreden tegen elke vorm van overtreding, neemt het op voor de hulpverleners. “Onze zorgverstrekkers, hulpverleners en velen met hen werken dag en nacht om de huidige situatie onder controle te houden”, zegt hij. “We moeten hen dankbaar zijn en ons met z’n allen strikt aan de regels houden. De minderheid van mensen die denkt de regels te mogen breken, staat gelukkig in schril contrast van de vele mensen die wel doen zoals het hoort. Daar ben ik dankbaar voor, net zoals voor de ongeziene golf van solidariteit om bijvoorbeeld de kwetsbare mensen in onze stad te helpen.”