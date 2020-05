Mysterieuze eiergooier ontmaskerd dankzij camerabeelden? Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

08u03 9 Menen Op camerabeelden die in Rekkem gemaakt zijn is een man te zien die ’s nachts twee eieren tegen een gevel van een woning gooit. Eerder werden onder andere in februari al meldingen gemaakt van een eiergooier in Lauwe en Rekkem. De politie heeft nu een verdachte op het oog.

De eiergooier sloeg in februari al toe in de Lauwestraat en Priester Coulonstraat in Rekkem en in de Leopold Sabbestraat in Lauwe. Ook daarvoor kwamen er af en toe meldingen binnen van dergelijke feiten. Afgelopen weekend doken plots camerabeelden op waarop een man te zien is in badjas die twee eieren tegen de gevel van een woning gooit in Rekkem. Het zou gaan om R. D. uit Rekkem. De man ontkent. Eerder kwam hij al in opspraak na allerhande pesterijen tegenover buurtbewoners en handelaars. De politie is ingelicht, maar kon R.D. nog niet verhoren.