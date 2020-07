Motorfietser zwaargewond na frontale klap VHS

05 juli 2020

23u11 0 Menen Langs de Moeskroenstraat, tussen het centrum en de rotonde aan de expresweg, gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval. Een motorrijder raakte daarbij zwaargewond.

De bestuurder van de tweewieler, Lorenzo D. (31), reed om nog onbekende reden frontaal in op een Peugeot met Franse nummerplaat. Dat gebeurde rond 1.30 uur. De bestuurder van de personenwagen, een man van 52 uit Roubaix, bleef ongedeerd. Erger was het gesteld met de motorrijder. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand was niet levensbedreigend. Door het ongeval was de Moeskroenstraat plaatselijk een hele tijd afgesloten voor het verkeer.