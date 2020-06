Moto en koersfiets gestolen uit garage Alexander Haezebrouck

16u05 0 Menen Dieven gingen in de nacht van woensdag op donderdag aan de haal met de blauwe Yamaha R6 en een koersfiets uit een garage langs de Knokbeeklaan in Lauwe. “Een buurman belde me om 2.30 uur wakker om te zeggen dat mijn garagepoort open stond en mijn moto verdwenen was”, vertelt slachtoffer Pieter De Rijcke (29).

De dieven zijn binnen geraakt door de auto van Pieter die buiten voor de garage stond weg te duwen. “Ze hebben mijn autoraam ingegooid en de handrem losgemaakt om de auto achteruit te duwen”, vertelt Pieter De Rijcke. “Dat moeten ze met twee gedaan hebben, want daar zijn sporen van te vinden. Mijn garage is altijd op slot, maar ik plaats mijn auto er altijd voor zodat de garagepoort niet open kan. Daarna hebben ze de garagepoort geforceerd en zijn er vandoor gegaan met mijn moto en een koersfiets.” Volgens Pieter moet dat tussen 22 uur en 2.30 uur gebeurd zijn. “Mijn partner is thuis gekomen om 22 uur en de buurman die het heeft opgemerkt kwam thuis om 2.30 uur. Ik werd plots wakker gebeld midden in de nacht. Toen mijn gsm voor de vijfde keer rinkelde besloot ik toch maar op te nemen. Het was mijn buurman om te melden dat mijn garagepoort open stond en mijn moto weg was. Leuk is anders, ik heb meteen de politie gebeld.” Pieter heeft zijn blauwe Yamaha nog maar één jaar. “Het piekt ja”, vertelt Pieter. “Het enige geluk dat ik heb is dat de koersfiets die ze mee hebben, niet mijn duurste model is. Vermoedelijk moeten het mensen geweest zijn die weten dat mijn moto daar stond. Met het mooie weer heb ik uiteraard wat ritjes gedaan en overdag staat hij soms buiten. Maar ’s avonds steek ik hem altijd achter slot en grendel.” Pieter heeft een oproep gedaan op sociale media om de daders te kunnen vinden. “Misschien heeft iemand iets gezien of gehoord of staat er iets op camera? Ze hebben toch mijn autoraam ingegooid, zoiets maakt lawaai.” Voorlopig kon niemand Pieter al helpen met een tip. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.