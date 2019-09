Motards rijden voor dierengeluk Alexander Haezebrouck

26 september 2019

16u04 2 Menen Op zondag 29 september gaat de tiende editie van het motortreffen door van vzw Dierengeluk. De vzw vangt thuis achtergelaten katten en fretten op. “Met het motortreffen willen we geld inzamelen om de voeding, medicatie en medische ingrepen van de dieren te betalen”, klinkt het bij de vzw.

Corie Cardon en haar man Jean-Marie Rommens vangen met hun vzw al vijfentwintig jaar achtergelaten katten en fretten op in hun woning langs de Bruggestraat in Menen. “Omdat we ze niet allemaal kunnen opvangen, brengen we ze ook vaak onder in pleeggezinnen”, klinkt het. “De dieren die hier binnen komen worden gesteriliseerd en gevaccineerd, krijgen een chip en worden ontvlooid en ontwormd. We werken samen met asiel De Grensstreek en met de stad Menen om de zwerfkattenpopulatie te beperken. Omdat de voeding, medicatie en medische ingrepen van die dieren handenvol geld kost, organiseren we zondag de tiende editie van ons motortreffen.” Start en aankomst van het treffen is in het wijkcentrum De Koekuit aan de Hogeweg 312. Meerijden kost zes euro. Na het treffen worden er nog pannenkoeken, croques monsieurs en spaghetti. Er is een coverband die zal optreden en afsluiten doet het motortreffen met een vuurshow.