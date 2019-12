Mooimaker ruimt vuilnis op aan goederenstation Alexander Haezebrouck

09 december 2019

16u33 0 Menen Mooimaker Marc Dehaene heeft maandagmorgen het vuilnis opgeruimd aan het goederenstation in Menen. Het goederenstation is een plaats waar onder meer door hangjongeren erg vaak blikjes en restafval worden achter gelaten. “Ik kon het niet langer aanzien, als Infrabel het niet doet, doe ik het wel”, zegt Marc.

Mooimaker Marc Dehaene stoort zich al langer aan het vele vuilnis dat wordt achtergelaten aan het goederenstation in Menen. “De site wordt vooral bevuild door hangjongeren. Het is ondertussen een echte smeerboel geworden, niet meer aan te zien. Ik heb in totaal zes volle blauwe zakken gevuld. Het goederenstation in eigendom van Infrabel maar ze doen er niets aan. Ik kaartte het probleem al aan bij Infrabel. Ze zouden wel eens langskomen om het op te ruimen, maar ik zie niets gebeuren.” Tijdens de opruimactie was ook Simon Callewaert van de Milieudienst van de stad Menen aanwezig. Bij Infrabel erkennen ze het probleem. “We zijn op de hoogte van de problematiek daar”, zegt woordvoerder Thomas Baecken van Infrabel. “We gaan bekijken om daar camerabewaking en een omheining te plaatsen om het sluikstorten tegen te gaan. We zijn ook van plan om binnenkort langs te gaan om de boel eens op te ruimen. We doen zoiets elk jaar, alleen is het dweilen met de kraan open en weten we dat de dag nadien de site opnieuw helemaal vuil is. Daarom gaan we nu bekijken of we kunnen werken met camerabewaking en afsluiting. We zijn een overheidsbedrijf en we hebben een bepaalde taak te vervullen, dat is niet het opruimen van zwerfvuil, maar we willen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. Het is evenwel praktisch onhaalbaar om elke maand mensen te sturen om die sites op te ruimen. Daarom doen we graag nog een warme oproep aan iedereen om niet zomaar zwerfvuil achter te laten, want het begint bij jezelf. Als niemand zomaar blikjes en restafval dumpt maar in de vuilnisbak gooit, dan is er geen probleem.”