Mondmaskerplicht op alle openbare domeinen in Menen voorlopig van tafel Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

Een mondmaskerplicht op alle openbare domeinen in Menen komt er voorlopig niet. Het aantal besmettingen is er gedaald sinds vorige week, waardoor een mondmaskerplicht er voorlopig niet aan de orde is.

Toen Kortrijk eind vorige week uitpakte met een mondmaskerplicht op het hele grondgebied, diende ook Menen daarvoor een aanvraag in bij de gouverneur. Dinsdag had het stadsbestuur met alle andere partners, zoals het AZ Delta en de huisartsenkring, overleg over de aanpak van de coronacrisis. Het aantal besmettingen in Menen is intussen gedaald. “Daarom hebben we beslist dat een verplichting van het mondmasker op alle openbare domeinen voorlopig niet nodig is”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Roose (sp.a). “De cijfers verbeteren, en dat is goed nieuws. De inwoner die op de dienst intensieve zorgen in het AZ Delta lag, is ondertussen aan de beterhand. Hij werd overgebracht naar een gewone kamer. Ook dat is geruststellend nieuws. We hebben samen met onder andere AZ Delta besproken hoe we snel kunnen schakelen indien het virus in onze stad toch opnieuw plots wild om zich heen slaat.” In de Barakken van aan de brug in de Rijselstraat tot aan de grens met Frankrijk, blijft een mondmasker wel nog verplicht.