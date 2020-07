Mondmaskerplicht in de Barakken: “De voorbije week 12 nieuwe besmettingen in onze stad” Maxime Petit

24 juli 2020

17u11 5 Menen De stad Menen wil net als Kortrijk een algemene mondmaskerplicht invoeren op alle publiek toegankelijke plaatsen. Voorlopig krijgt de stad hiervoor nog geen groen licht van de gouverneur.

“Toch dringen we bij onze inwoners en bezoekers aan om preventief ook in de publieke ruimtes een mondmasker te dragen. De situatie is wat ze is, dus moeten we kordaat handelen om erger te voorkomen”, zegt plaatsvervangend burgemeester Patrick Roose.

De vraag aan de gouverneur om een algemene mondmaskerplicht in te voeren, is ingegeven vanuit de vaststelling dat het aantal besmettingen met Covid-19 de voorbije weken is gestegen. Patrick Roose: “De Covid-cijfers in Menen stegen de voorbije week naar twaalf positieve besmettingen. Eén van onze inwoners is gehospitaliseerd en krijgt in AZ Delta Roeselare de nodige zorg. Deze maatregel is wat ons betreft dus absoluut op zijn plaats én heeft meteen het voordeel van de duidelijkheid en opvolgbaarheid voor de bevolking en ordehandhaving. We blijven daarom aandringen bij de gouverneur om de mondmaskerplicht ook in Menen in te voeren. Volgende week dinsdag is hierover een nieuw veiligheidsoverleg gepland.”

“Voor drukke winkelgebieden kunnen we wel een mondmaskerplicht invoeren. Daarom zal vanaf zaterdag een mondmaskerplicht gelden in het stuk Rijselstraat in de Barakken, van aan de brug tot aan de grens met Frankrijk”, aldus Patrick Roose.