Mogelijk niet verzekerd: dronken vrouw veroorzaakt dodelijk ongeval na dag werken op 6 Uren van Kortrijk Hans Verbeke

17 september 2020

10u54 1 Menen Een 41-jarige vrouw uit Waregem staat terecht in de politierechtbank omdat ze bijna twee jaar geleden op de N58 in Rekkem Een 41-jarige vrouw uit Waregem staat terecht in de politierechtbank omdat ze bijna twee jaar geleden op de N58 in Rekkem een ongeval veroorzaakte waarbij de vader van een kroostrijk gezin om het leven kwam . Bij de botsing raakten in de gezinsauto van het slachtoffer ook zijn vrouw en vier kinderen zwaargewond. Aanrijdster V.V. verkeerde zelf in levensgevaar. De vrouw had zwaar gedronken, haar wagen was mogelijk niet verzekerd.

V.V. was op 25 november 2018 de hele dag voor haar werkgever aan de slag tijdens de rally 6 Uren van Kortrijk. Nadien bleef ze nog wat hangen met vrienden. Om 17.45 uur week de vrouw op de N58 in Rekkem met haar Skoda Octavia RS af van de rechte weg. Op de expressweg, voorzien van dubbele rijstroken in beide richtingen maar zonder middenberm, botste ze frontaal met een tegenligger. In die monovolumewagen, een Seat Alhambra, zaten een echtpaar uit Noord-Frankrijk en vier kinderen. De man (32) aan het stuur was op slag dood. Zijn echtgenote (28) en de kinderen raakten allemaal zwaargewond. Volgens haar advocaat liep V.V. bij het ongeval levensgevaarlijke verwondingen op. Vandaag is ze nog altijd niet volledig hersteld. Toen ze in de politierechtbank haar opwachting maakte, stapte ze met een kruk.

Manifeste onoplettendheid

Uit het onderzoek bleek dat V.V. zwaar onder invloed van alcohol was. Ze liet 3,45 promille alcohol in het bloed optekenen. In de wagen vonden de verbalisanten een groene kaart waaruit bleek dat de verzekering van de Skoda verlopen was. Een telefoontje naar de verzekeringsmaatschappij bevestigde dat. Volgens de verkeersdeskundige zou V.V. 115 kilometer per uur hebben gereden, iets sneller dus dan de maximumsnelheid van 90 die geldt op de N58. Een manifeste onoplettendheid gedurende verschillende seconden ligt volgens de deskundige aan de oorzaak van het ongeval. “De voorgeschiedenis van de beklaagde is bovendien niet fraai”, schetste het openbaar ministerie. De vrouw was in februari en september van datzelfde jaar ook al veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Een strenge straf is dan ook op z’n plaats.”

Wel of geen verzekering?

De advocaat van de vrouw uit Waregem betwist de verantwoordelijkheid van zijn cliënte niet. “Ze is, zonder verklaarbare reden, van haar rijvak afgeweken. Dat ze verantwoordelijk voor de dood van iemand en onnoemelijk veel leed bij zijn familie, valt haar bijzonder zwaar. Daar moet ze mee leren leven. Net als met de fysieke gevolgen van het ongeval waarmee ze zelf nog altijd kampt. Mijn cliënte is nog altijd niet in staat om te gaan werken. Ze laat zich intussen wel begeleiden en beseft dat alcohol en rijden niet samengaan.” De advocaat betwist wel dat de Skoda Octavia RS niet verzekerd was op het ogenblik van de botsing. “Er zijn documenten met een ander polisnummer waaruit het tegengestelde zou blijken.” Voor de politierechter de zaak verder kan behandelen, moet die kwestie eerst uitgeklaard worden. Daarom werd de zaak met enkele maanden uitgesteld.