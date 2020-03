Mogelijk besmet met corona? Mobiele arts komt je onderzoeken Alexander Haezebrouck

27 maart 2020

12u43 10 Menen De stad Menen zet vanaf zaterdag een mobiele corona-arts in om minder mobiele patiënten thuis te kunnen onderzoeken. De corona-arts komt langs in Menen, Wervik en Wevelgem. “Op die manier willen we onze huisartsenkabinetten, wachtposten én de spoedafdeling van het AZ Delta zo veel mogelijk ontlasten buiten de openingsuren van het triagecentrum”, zegt burgemeester Eddy Lust.

Uiteraard draagt de corona-arts beschermende kledij, zoals een bril, kap, masker en handschoenen. “De arts zal enkel patiënten screenen, niet vervoeren naar de spoeddienst”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Op deze manier kunnen we mensen die zelf moeilijk tot in het triagecentrum in ‘t Badhuis geraken thuis in hun vertrouwde omgeving onderzoeken. Het blijft nog altijd de bedoeling dat als je ongerust bent of als je je ziek voelt, je eerst je huisarts belt. Die huisarts zal indien nodig een afspraak maken met de mobiele corona-arts om langs te komen.” De mobiele corona-arts is er gekomen dankzij een samenwerking van verschillende diensten. De minibus waarmee de arts zich zal verplaatsen wordt voorzien door de dienst Thuis- en Ouderenzorg (Aangepast Vervoer) van het IVA Zorg Menen. De stad Menen draagt de operationele kosten, de Eerstelijnsgezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen zorgt voor de arts en de chauffeur van de aangepaste wagen komt uit een poule van vrijwilligers. De stad Menen roept op naar vrijwillige chauffeurs met een rijbewijs B, om de arts te kunnen vervoeren. Vrijwilligers kunnen zich melden via thuiszorg@menen.be of 056/52.72.62. De corona-arts zal vanaf zaterdag zeven dagen op zeven actief zijn in Menen, Wevelgem en Wervik tussen 14 uur en 19 uur.