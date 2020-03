Mobiele corona-arts onderzoekt minder mobiele patiënten in Menen, Wevelgem en Wervik Joyce Mesdag

29 maart 2020

17u11 8 Menen Sinds dit weekend is er een mobiele corona-arts op pad in Menen, Wevelgem en Wervik, om minder mobiele inwoners thuis te onderzoeken. Mensen die symptomen van corona vertonen, worden nu door hun huisarts naar het triagecentrum gestuurd in het Badhuis in Menen. Bij inwoners voor wie die verplaatsing niet evident is, komt de mobiele corona-arts aan huis.

Michiel Baert is een van de dokters die het rijdend triagecentrum bemant. “Het onderzoek zelf is in grote lijnen gelijk aan dat in het triagecentrum”, vertelt Baert. “We vragen dat mensen hun deur open zetten wanneer we aankomen, zodat we zo weinig mogelijk moeten aanraken. Na elk onderzoek ontsmetten we al ons materiaal opnieuw grondig, voor we naar de volgende patiënt vertrekken, om besmettingsgevaar te voorkomen.”

Er werden verschillende diensten samen voor de mobiele corona-arts: de dienst Thuis- en Ouderenzorg van het IVZ Zorg Menen voorziet het busje, de stad Menen draagt de operationele kosten, de Eerstelijnsgezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen zorgt voor de arts en de chauffeur van de aangepaste wagen komt uit een poule van vrijwilligers.

In het triagecentrum werden al 230 patiënten ontvangen.