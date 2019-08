Mirom Menen haalt nu ook thuis asbest op Alexander Haezebrouck

21 augustus 2019

14u29 3 Menen Mirom Menen gaat tijdelijk thuis asbest ophalen in Menen, Wevelgem en Wervik. Mirom krijgt daarvoor 194.630 euro aan subsidies waardoor de ophaling voor de burger aan een erg voordelig tarief kan gebeuren. “De ophaling gebeurt tot de subsidies zijn opgebruikt, snel zijn is dus de boodschap”, zegt directeur Joris Vandecasteele van Mirom.

“Dankzij de subsidies kunnen we tijdelijk asbest ophalen aan huis voor voordeligere tarieven”, vertelt Joris Vandecasteelde van Mirom. “Ook in onze regio zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of golfplaten. Daarom werken we samen met de stad Menen, gemeente Wevelgem en stad Wervik samen om werk te maken van een versnelde afbouw van asbest.” Als je wil dat Mirom je asbest komt ophalen koop je best eerst plaatzakken of kuubzakken die tijdelijk aan 30 euro voor een eerste zak kosten, vanaf de tweede zak betaal je 20 euro. Je kan die zakken kopen in je containerpark. “Bij de zakken ontvang je ook nog twee gratis sets met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat bestaat uit een mondmasker, beschermpak en een paar handschoenen.” Daarna kan Mirom je asbest komen ophalen, daarvoor worden geen extra kosten meer aangerekend. “We willen de burgers stimuleren om hun asbest zo snel mogelijk te verwijderen.”