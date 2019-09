MIROM haalt tot vier kilogram meer plastic per persoon op met nieuwe PMD-zak AHK

12 september 2019

19u52 0 Menen Na amper drie maanden is de vernieuwde blauwe PMD-zak al een succes. “We merken een verlaging van het restafval en halen gemiddeld tot vier kilogram plastic verpakkingen meer op per persoon per jaar”, klinkt het.

Sinds begin juni mogen inwoners van 23 West-Vlaamse gemeenten, waaronder Menen, Wevelgem en Wervik, ook alle lege plastic verpakkingen in de blauwe zak steken. Doel is om op die manier meer plastic verpakkingen op te halen en de hoeveelheid restafval te verminderen. En die nieuwe maatregel blijkt te werken. Na drie maanden is al duidelijk dat gemiddeld tot vier kilogram extra per persoon meer plastic afval wordt opgehaald. “We merken dat de inwoners van Menen, Wevelgem en Wervik handig gebruik maken van de uitbreiding van hun PMD-zak”, zegt directeur Joris Vandecasteele van MIROM. “Ook bij ons zien we een verlaging van het ingezamelde restafval, terwijl we meer PMD-afval ophalen. Dankzij onder meer het goede werk van de afvalcoach bieden we onze inwoners begeleiding aan bij het sorteren van hun afval en dat loont absoluut de moeite. We zijn op de goede weg.”