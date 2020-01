Minderjarige afpersers gevat dankzij camerabeelden VHS

05 januari 2020

16u23 0 Menen Vijf minderjarigen zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter omdat ze zich aan het station van Menen schuldig hebben gemaakt aan afpersing.

De feiten deden zich voor op 1 en 2 januari in de voetgangerstunnel onder het station in Menen. De daders bedreigden andere jongeren en maakten hen geld afhandig. Toen de politie er melding van kreeg, werden de beelden van bewakingscamera’s in de buurt bekeken. Dat leidde tot de arrestatie van twee verdachten. Bij verder onderzoek kwamen nog drie andere minderjarigen in beeld. Ook zij werden opgepakt. De vijf werden verhoord en zullen later ter verantwoording worden geroepen.