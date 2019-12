Miley is 500ste baby die geboren wordt in AZ Delta Menen: “Sinds 1996 niet meer zoveel geboortes op materniteit”

Alexander Haezebrouck

09 december 2019

16u49 0 Menen Op de materniteit van het AZ Delta in Menen is de vijfhonderdste baby van het jaar geboren. Het gaat om een meisje, Miley Vanzype die op vijf december het levenslicht zag. “Meer mensen kiezen voor een kleinere materniteit waar ze persoonlijker behandeld worden”, vertelt hoofdvroedvrouw Heidi Loyson van het AZ Delta in Menen.

Miley Vanzype is 49 centimeter groot en weegt 3,09 kilogram. Maar ze is ook dit jaar de vijfhonderdste baby die geboren werd in de materniteit van het AZ Delta in Menen. Dat is straf, want dat aantal haalde het AZ Delta niet meer sinds 1996. “Daar komt nog eens bij dat het aantal geboortes in België voor het zevende jaar op rij is gedaald”, vertelt hoofdvroedvrouw Heidi Loyson. “Alle materniteiten dalen in hun aantal, maar wij gaan er op vooruit.” Vorig jaar werden 451 bevallingen genoteerd in Menen, dit jaar zijn dat er nu al sowieso een pak meer. “We zijn van drie naar vier gynaecologen gegaan en zien dat we meer bevallingen hebben vanuit omliggende regio’s. Meer mensen kiezen er blijkbaar voor om voor een kleinere materniteit te gaan waar we een meer persoonlijke behandeling hebben van onze patiënten. Er is ook een zeer goeie samenwerking met de lokale zelfstandige vroedvrouwen.” Ook ouders Tatum Fowden en Lennert Vanzype kozen bewust voor het AZ Delta. “In het begin van mijn zwangerschap werd ik door vochtproblemen even opgenomen in Kortrijk”, vertelt mama Tatum. Ik voelde me daar precies in een fabriek, alles was zo groot en het duurde ook lang vooraleer een verpleegster kon langs komen. Het is ons eerste kindje en hebben daarom toch voor een meer persoonlijkere materniteit gekozen, achteraf gezien een hele goeie beslissing.” Ouders Tatum Fowden en Lennert Vanzype wonen in de Zonnestraat in Menen.