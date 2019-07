Meterslange vis die boven hoofden zweeft blikvanger tijdens Summer@Lauwe Alexander Haezebrouck

13u07 0 Menen Een grote vis van zo’n 5,5 meter lang die en toe plastiek uitbraakt om de problematiek rond de vervuilde oceanen te benadrukken zal één van de blikvangers zijn tijdens het gratis volksfeest Summer@Lauwe dit jaar. Het evenement gaat op zondag 21 juli door.

“We zijn erg trots dat we alweer een erg gevarieerd programma kunnen aanbieden”, zegt voorzitter Steven Holvoet. “Zoals altijd zal internationaal straattheater de centrumstraten van Lauwe onveilig maken, we zorgen ook voor een kidsstreet waar de kinderen volledig uit de bol kunnen gaan. Net zoals alle voorgaande jaren zal ook Krist Doo Gorilla aanwezig zijn. Dat is een straatartiest die in de huid van een roze gorilla kruipt en de voorbijgangers amuseert. We zijn heel blij dat hij er opnieuw bij is, want hij heeft mee gezorgd dat Summer@Lauwe kon blijven voortbestaan door één keer gratis te komen naar ons evenement.” Summer@Lauwe is aan zijn zesde editie toe en wordt zoals altijd afgesloten met vuurwerk.