Meteen wachtrij tot anderhalf uur aan Action in Menen en Wevelgem

Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

12u31 0 Menen De heropening van de winkels zorgt voor wachtrijen aan Action filialen over heel Vlaanderen. Zo ook in Wevelgem en Menen. Daar laten ze maximum zo’n 25 klanten binnen. Dat zorgde sinds vanmorgen voor een wachtrij aan beide filialen waar de wachttijd al snel opliep tot zo’n anderhalf uur.

Aan de Action in de Noordstraat in Menen stonden enkele mensen al voor het openingsuur aan te schuiven. De rij breidde al snel uit tot aan de Noordstraat zelf. De filiaalverantwoordelijke had zo’n opkomst verwacht. “Ik vreesde dat het nog iets erger zou zijn”, vertelt ze. “Gelukkig zijn de mensen erg begripvol en ontstaat er geen miserie. Vanuit Action zelf hebben ze ons goed voorbereid om de winkel zo veilig mogelijk opnieuw te openen.” Ook aan de Action in de Kortrijkstraat in Wevelgem stond ongeveer een even lange rij.