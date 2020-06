Meteen twee incidenten op eerste avond van heropening van de horeca Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

14u16 0 Menen Tijdens de eerste avond dat de cafés weer open zijn, ontstonden meteen twee incidentjes in horecazaken in Menen en Lauwe. Er ontstond een schermutseling aan jongerencafé Bar-Choc nadat de zaakvoerder wou sluiten omdat er plots te veel volk was. Ook een dronken caféganger zorgde voor overlast in Lauwe.

De zaakvoerder van jongerencafé Bar-Choc op de Grote Markt in Menen zag het aantal klanten maandagavond plots toenemen. “Binnen zaten we vol en ook het terras liep buiten helemaal vol”, vertelt zaakvoerder Collin Lommaert. “Er bleven maar klanten bijkomen. Omdat ik absoluut geen miserie wil, heb ik iets voor 22 uur besloten om het café te sluiten.” Niet alle jonge cafégangers hadden hier begrip voor. Er ontstond een schermutseling met wat duw- en trekwerk. “Om dit in de toekomst te vermijden heb ik besloten om in de weekends vanaf vrijdagavond te werken met reservaties voor binnen. Wie niet gereserveerd heeft, kan dan ook niet zomaar binnen komen, behalve om naar het toilet te gaan.” De politie patrouilleerde gisteravond op de Grote Markt tot rond 1.30 uur. Ook in andere cafés was het niet altijd even evident om de klanten op tijd buiten te krijgen. In Lauwe zorgde een dronken caféganger gisteravond voor overlast in een café in de Larstraat. “Het is een persoon die we kennen”, zegt de uitbaatster, die anoniem wil blijven. “Ik had te laat gezien dat hij wel heel erg dronken was. Anders had ik hem de toegang geweigerd.” Een klant van het café zette de man ietwat hardhandig buiten, waarna hij te voet weg wandelde.