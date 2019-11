Met 100 kilometer per uur en 2,17 promille op rotonde: drie jaar rijverbod en voorwaardelijke celstraf LSI

Bron: LSI 0 Menen Een 36-jarige automobiliste uit Menen heeft van de Kortrijkse politierechter een rijverbod van drie jaar, een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een boete van 3.760 euro gekregen. Op 17 december reed Virginie V. met 2,17 promille alcohol in het bloed aan volle snelheid de La Palma-rotonde in Menen op. Een Fransman kwam daarbij om het leven. “Door foutief rijgedrag is een onschuldige weggebruiker gestorven”, was de politierechter streng in haar vonnis.

Op 17 december 2017 beleefde Virginie V. een gezellige zondagavond op een kerstfeestje in de straat. Haar dochter was elders en zou normaal op een andere manier thuis geraken maar plots wijzigden die plannen. V. kroop toch in de wagen om het meisje te halen, niettegenstaande ze veel te veel had gedronken. Onderweg kreeg ze nog enkele telefoontjes van haar echtgenoot waardoor haar aandacht nog meer van het verkeer afgeleid werd. Op de rotonde La Palma op de grens met Halluin reed V. aan volle snelheid – zo’n 100 kilometer per uur – met haar Dacia tegen de Renault van een Fransman. De klap was bijzonder hevig, waardoor de Fransman ter plaatse stierf. Camera’s in de buurt registreerden de botsing.

Geen gordel

Zelf raakte Virginie V. ook zwaargewond. Ze droeg geen veiligheidsgordel en heeft nog altijd last aan haar linkerbeen. “Ook zij zal het ongeval haar hele leven meedragen”, pleitte advocaat Tom Vlaeminck. Op veel genade van de politierechter hoefde V. niet te rekenen. “De verkeersregels zijn door het alcoholgebruik en de onaangepaste snelheid flagrant geschonden”, klonk het in het vonnis. “Daardoor is een onschuldige weggebruiker gestorven.” V. werd bovendien eerder al eens veroordeeld omdat ze met een glas te veel op achter het stuur kroop. Als ze na het rijverbod van drie jaar haar rijbewijs terug wil, zal ze eerst opnieuw moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.