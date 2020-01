Exclusief voor abonnees Merel (12) jaagt inbrekers op de vlucht: “Dit wil ik nooit meer meemaken” Hans Verbeke

29 januari 2020

18u49 2 Menen Inbrekers die ervan overtuigd waren dat er niemand thuis was in de woning van de familie Lernout, zijn van een kale reis teruggekeerd. Oorzaak: Merel, de 12-jarige dochter van het gezin. Toen de daders net binnen waren, werden ze opgeschrikt door de tiener. Prompt gingen ze op de loop. “Gelukkig deden ze Merel niks aan”, zegt haar mama. Het gezin liet woensdag meteen een alarminstallatie plaatsen.

Papa Diego en mama Tania gingen zaterdagavond uit eten in Lauwe. Broer Sam, die drie jaar ouder is dan zijn zus, erg graag naar een volleybalmatch in Menen gaan kijken. En dus mocht Merel (12) voor het eerst enkele uren alleen thuis blijven, in hun fraaie woning langs de Volkslaan in Menen. Het meisje verheugde zich daarop, maar ze zal de avond niet licht vergeten.

