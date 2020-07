Menense scouts schieten automobilist na ongeval ter hulp aan kampplaats in Luxemburg: “Blij dat hij nog leeft.” LSI

18 juli 2020

14u08

Bron: LSI 0 Menen Drie leiders van de scoutsgroep John F. Kennedy uit Menen hebben vrijdagnacht in het Luxemburgse Chassepierre een verongelukte automobilist ter hulp geschoten. “We zijn blij dat hij het overleefd heeft en dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen”, klinkt het bij één van de leiders Edward Vandenbulcke.

Het was iets over middernacht vrijdagnacht op de kampplaats van de Menense scouts in Chassepierre. “We voerden met enkele leiders nog een controle van het plein uit toen we plots in de verte een luide knal hoorden, gepiep van banden en een lichtflits”, vertelt Edward. “We hadden vrijwel meteen door dat er een ongeval was gebeurd. Met z’n drieën sprongen we over een poortje en renden de velden in, in de richting van het ongeval. Een auto bleek er van de weg geraakt en de automobilist was uit zijn voertuig geworpen. Toen wij op de plaats van het ongeval arriveerden, was al een Franstalige scoutsgroep ter plaatse. We ontfermden ons over de automobilist. Hij ademde nog dus reanimeren was niet nodig. De Franstaligen belden de hulpdiensten en samen volgden we de instructies op tot politie en brandweer ter plaatse waren. Nadien voerden we nog een zoektocht in de buurt uit, op zoek naar eventueel andere inzittenden. We vonden niemand anders. Ondertussen waren wel al 5 verschillende scoutsgroepen met EHBO-materiaal op het ongeval afgekomen. Echt zot! Toen we ter plaatse niets meer konden verrichten, keerden we terug naar onze kampplaats. Dit maken we wellicht geen tweede keer meer mee.”