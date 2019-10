Menenaren winnen BK Beerpong: “We werpen prima en zijn goeie bierdrinkers” Peter Lanssens

11u43 8 Menen Def Fossez (26) uit Menen en Bryan Pyncket (27) uit Hasselt, afkomstig uit Menen, wonnen vorige week zaterdag het Belgisch Kampioenschap Beerpong, in evenementenzaal Kavka Zappa in Antwerpen. Er namen 128 duo’s deel. “Ons geheim? We werpen prima en zijn goeie bierdrinkers”, vertelt Def. “We blijven zo lang mogelijk nuchter.”

De vrienden leerden jaren geleden beerpong kennen op de speelpleinwerking in Menen. Ze trokken verkleed als Minions naar het BK in Antwerpen, met als teamnaam ‘In de kakker van Roos Van Acker’. Def en Bryan kregen net als elk duo één liter bier per spel. Het bier werd per spel over tien bekertjes verdeeld. Die als bowlingkegels telkens in een driehoek aan een kant van de tafel stonden. Het doel beknopt uitgelegd: pingpongballetjes in een beker van de tegenstander mikken. Kom er eentje in terecht, drinkt de tegenstander de beker leeg. Hoe beter je speelt, hoe meer de tegenstander moet drinken. Hoe slechter je speelt, hoe meer je zelf moet drinken. “Het is wat geluk hebben, maar we hebben zeker ook talent”, vertelt Def. “We gooien prima met de pingpongballetjes. En we zijn goeie bierdrinkers. Die combinatie heeft er mee voor gezorgd dat we het BK wonnen. We doen het puur voor het amusement. Of we met onze teamnaam ‘In de kakker van Roos Van Acker’ wilden lachen met de radio- en tv-presentatrice? We hebben veel respect voor de vrouw”, lacht Def Fossez. De vrienden mogen nu op 3, 4 en 5 januari naar het EK in Innsbruck in Oostenrijk. “Het is als betaalde trip een mooie beloning”, zegt Def.