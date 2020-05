Menenaars kunnen eigen ideeën over mobiliteit geven op digitaal platform Alexander Haezebrouck

14 mei 2020

11u16 0 Menen De stad Menen werkt aan een volledig nieuw mobiliteitsplan voor de stad. Ze wil daarbij ook alle inwoners die ideeën hebben over mobiliteit in de stad horen en heeft daarom een digitaal platform opgericht. Je moet wel snel zijn, je hebt tijd tot eind mei om je idee te posten.

“Om ons mobiliteitsplan op te stellen, beginnen we met een volledig wit blad”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a). “Iedereen die gebruik maakt van de Meense straten, beschouwen we als een expert. Daarom willen we graag iedereen die dat wil, horen over zijn of haar ideeën over hoe de mobiliteit in onze stad beter kan. Elk voorstel zullen we toetsen aan leefbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en parkeerbehoefte. Op basis van de ideeën die we krijgen, zullen we verder bouwen aan ons mobiliteitsplan. Daarmee moeten fietsers en voetgangers zich veiliger voelen in het verkeer. We willen nieuwe, duurzame mobiliteitsvormen invoeren, de bestaande circulaties herbekijken en een slim parkeerbeleid ontwikkelen.” De stad kreeg ondertussen al zo’n 100 inzendingen binnen van burgers. Wie dat wil doen, kan dat nog tot eind mei via de het digitale platform op https://menenmobiel.inbeeld.app/.