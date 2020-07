Menen voert verplicht conformiteitsattest in voor huurwoningen vanaf 2021



Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

11u49 0 Menen Vanaf 1 januari 2021 voer de stad Menen een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen. Omdat het controleren van woningen tijd in beslag neemt wil de stad dat tegen 2025 alle huurwoningen over een conformiteitsattest beschikken. “Zo’n attest garandeert de huurder dat zijn woning over de nodige basiskwaliteit en comfort beschikt”, zegt schepen van Huisvesting Renaat Vandenbulcke (N-VA).

Met het invoeren van het verplicht conformiteitsattest wil de stad Menen ervoor zorgen dat de basiswoonkwaliteit in de stad beter wordt en wil het huisjesmelkers tegengaan. Omdat alle woningen geïnspecteerd moeten worden zal het conformiteitsattest gefaseerd ingevoerd worden. “De oudste woningen zijn hierbij eerst aan de beurt en daarna volgen de meer recente woningen”, zegt schepen van Huisvesting Renaat Vandenbulcke (N-VA). Tegen 2025 moeten alle huurwoningen in Menen te beschikken over een geldig conformiteitsattest. “Vanaf september communiceren we naar de eigenaars en huurders oer de invoering van het attest. We voorzien ook een brochure met extra informatie.” De invoering van het verplicht conformiteitsattest werd woensdagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. Wel werden vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van het controleren van alle woningen. “Dat gaat om een enorm aantal en de oudste woningen zullen zeker niet allemaal in orde zijn”, klonk het. Schepen Vandenbulcke is ervan overtuigd dat het wel zal lukken.