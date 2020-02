Menen start met proefproject van Schoolstraten aan twee scholen Alexander Haezebrouck

18 februari 2020

15u05 0 Menen Vanaf twee maart start Menen met een proefproject van Schoolstraten. Het proefproject loopt bij de basisscholen Sint-Joris en De Kleine Prins. Twee straten zullen hierdoor tijdens de spitsmomenten afgesloten worden voor het verkeer. “Bewoners hebben wel een vergunning om stapvoets door te rijden”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

Vanaf twee maart worden tijdens de spitsmomenten voor de schoolgaande jeugd de August Debunnestraat en de Sint-Jansmolenstraat in het centrum van Menen afgesloten. De August Debunnestraat waar basisschool de Kleine Prins gelegen is, wordt afgesloten vanaf de Kortrijkstraat. De aangrenzende straat Sint-Jansmolenstraat wordt afgesloten van aan de Kerkomtrek en vanaf de Fabiolalaan. “Op deze manier moet de omgeving een stuk veiliger worden voor de jeugd die er naar school gaat”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “We willen hiermee ook de jongeren stimuleren om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Aan ouders die toch hun kinderen met de auto brengen, vragen we om te parkeren op e parkings van de Kortrijkstraat, Kerkomtrek het Leopoldsplein. We gingen eerder al in overleg met de bewoners die het idee positief onthaalden. Zij krijgen wel een vergunning om ook tijdens die spitsmomenten binnen en buiten te rijden, dan wel stapvoets. Ook mensen die in de straat moeten zijn om te werken, mogen door via een vergunning. Dankzij een recente wetswijziging waren we in de mogelijkheid om speciaal voor hen een vergunning op te maken.” De straten zullen afgezet worden met nadarhekkens en er zal overal een gemachtigd opzichter aanwezig zijn. “We zijn heel blij dat we dit kunnen realiseren als proefproject”, zeggen directeurs Monique Leenknecht en Kristof Casier. “Voor ons was het vooral even zoeken naar een tweede gemachtigd opzichter”, zegt Kristof Casier van De Kleine Prins. “Tot nu toe hadden we er slechts één nodig aan het zebrapad, maar dat is in orde gekomen.”

Bijstand van wijkagent

Ook de politie zal in de beginperiode de gemachtigd opzichters bijstaan. “Het is een nieuwe situatie en voor gemachtigd opzichters die meestal leerkrachten van de school zijn, is het niet altijd evident om af te dwingen dat bestuurders willen passeren”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Daarom zullen onze wijkagenten hen bijstaan, zeker in de beginperiode. De gemachtigd opzichters krijgen ook een opleiding van twee uur. We investeren in die mensen want we waarderen hun werk enorm.” ’s Morgens zullen de straten van maandag tot vrijdag afgesloten zijn vanaf 8.10 uur tot en met 8.40 uur, in de namiddag van 15.40 uur tot 16.15 uur behalve op vrijdag, dan zijn ze afgesloten vanaf 14.45 uur tot en met 15.15 uur. Op woensdagmiddag zijn ze afgesloten vanaf 11.30 uur tot en met 12 uur. De proefperiode loopt tot het einde van het schooljaar, vanaf volgend jaar wordt het dan normaal definitief.

Voertuigen worden geteld

Door de invoering van de Schoolstraten gaat de stad ook meten hoeveel auto’s er passeren in de omgeving van de schoolstraten. “Het verkeer zal zich anders gaan gedragen en ook de parkeerdrukte zal zich verplaatsen”, zegt schepen Patrick Roose. “Om exact te weten welke veranderingen dit met zich mee zal brengen, gaan we de voertuigen tellen met tellussen. Dat zijn camera’s die het aantal en de snelheid van auto’s voetgangers en fietsers meten. Deze informatie zal voor ons heel nuttig zijn om ons toekomstig mobiliteitsplan uit te werken.”