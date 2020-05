Menen start met burgerbudgetten en voorziet 125.000 euro voor vijf jaar Alexander Haezebrouck

07 mei 2020

20u57 0 Menen De stad Menen start binnenkort met burgerbudgetten. Dat is een budget dat ter beschikking wordt gesteld aan de inwoners van een wijk waar de burgers zelf kunnen beslissen wat ze graag willen verwezenlijken. “Alle inwoners van de wijk vanaf 12 jaar zullen stemmen wat ze met het geld willen doen”, zegt schepen van Participatie Herman Ponnet (sp.a).

De stad Menen start binnenkort met burgerbudgetten, dat werd woensdagavond duidelijk op de eerste digitale gemeenteraad. Gespreid over vijf jaar voorziet de stad 125.000 euro als burgerbudget. “Elk jaar gaat het over 25.000 euro”, zegt schepen van Participatie Herman Ponnet (sp.a). “Ieder jaar zullen twee wijken gekozen worden die voorstellen kunnen indienen over wat ze graag zouden willen gerealiseerd zien. In totaal gaat het om tien wijken, zes in Menen, twee in Rekkem en nog eens twee in Lauwe. We stellen een jury aan waarin ook drie mensen van de stad zullen zitten. Iemand van sport, iemand van evenementen en iemand van cultuur, aangevuld met mensen van de wijk. Zij zullen alle voorstellen bekijken welke goed zijn en welke minder goed. Uiteindelijk zijn het de mensen van de wijk zelf die via een digitaal platform zullen kunnen stemmen. Alle wijkbewoners vanaf 12 jaar zullen kunnen stemmen. Het kan ook best zijn dat meerdere initiatieven per wijk zullen uitgevoerd worden. De initiatieven moeten wel binnen het jaar uitgevoerd worden.”

“Gemiste kans”

Volgens Groen is de uitwerking van de burgerbudgetten een gemiste kans. “Het invoeren van die jury vinden we geen goed idee”, zegt Jan Verbrugge van Groen Menen. “Het impliceert toch alweer politieke inmenging terwijl wij vinden dat de burgerbudgetten ook volledig aan de burgers moeten overgelaten worden. Die regeling van twee wijken per jaar, vinden we ook maar vreemd. Waar begint en eindigt een wijk? Sommige mensen zijn actief in meerdere wijken. Ons lijkt het beter dat je Menen, Lauwe en Rekkem apart neemt. Zo kan je de eerste drie jaar burgerbudgetten in Menen voorzien, op die manier kunnen de deelgemeenten kijken hoe het werkt, de andere jaren komen dan Lauwe en Rekkem aan bod. Dat zou ook meer leven dan dat per wijk te doen.” Schepen Ponnet benadrukt dat het allerminst de bedoeling is dat er politieke inmenging is. “De uiteindelijke beslissing ligt sowieso bij de burgers zelf via een online platform. Voor de uitwerking ervan hebben we ons gebaseerd op hoe het vandaag al in Antwerpen en Roeselare werkt. Wij hebben er voor gekozen dat er kan gestemd worden vanaf 12 jaar, in andere steden is dat vanaf 14 jaar. De eerste twee wijken worden binnenkort aangeduid. We willen eerst kiezen voor wijken waar een sterke wijkwerking is, zo kunnen andere wijken bekijken hoe het in elkaar zit.”