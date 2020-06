Menen schaft terrasbelasting dit jaar af om horeca te steunen Alexander Haezebrouck

04 juni 2020

08u08 8 Menen De stad Menen schaft dit jaar de belasting af op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op openbaar domein. Dat werd woensdagavond op de gemeenteraad beslist. “De horeca zal zo’n drie maanden verplicht gesloten geweest zijn, we willen hen met het weglaten van die belasting, ondersteunen”, zegt schepen Mieke Syssauw (Open VLD).

De afgelasting van de terrasbelasting werd in de gemeenteraad woensdagavond unaniem goedgekeurd. Gemeenteraadslid Sylvianne Scherpereel (CD&V) stelde voor om de afgelasting van de terrasbelasting langer te laten duren dan één jaar. “Ik sluit zeker niet uit dat we dit meenemen naar volgend jaar, maar ik kan ook niet beloven dat het zo zal zijn”, antwoordde schepen Mieke Syssauw (Open VLD). “Dat is afwachten.” De stad overlegt vandaag ook online met de horeca uitbaters om na te gaan wat ze kunnen doen om hen zoveel mogelijk te helpen bij de heropening volgende week maandag. De stad zal zoveel mogelijk publieke ruimte ter beschikking stellen voor terrassen zodat de horecazaken zoveel mogelijk mensen kunnen plaatsen zonder de social distance maatregel te negeren. “We zullen ook maatregelen nemen die wellicht nog meer ondersteuning bieden dan enkel het afschaffen van de terrasbelasting”, besloot schepen Patrick Roose (sp.a). Na het overleg dat in drie sessies zal gebeuren, één sessie voor Lauwe, Rekkem en Menen, zal het plan volledig uitgetekend worden en voorgesteld aan de pers. Wellicht zullen heel wat parkeerplaatsen ingenomen worden voor terrassen. Er is ook sprake voor een beurtrolsysteem voor verenigingen en horeca om een terras te plaatsen in het stadspark Bois de Boulogne.